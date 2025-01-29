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Вышел финальный трейлер исторического фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем

Вышел финальный трейлер исторического фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем
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Создатели ленты «Красный шёлк», которая представляет собой историческое произведение, выпустили её финальный трейлер. В ролике показали главных персонажей и различные события, с которыми они сталкиваются.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё.

Главную роль исполнил Милош Бикович. Вместе с ним в ленте снялись Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и другие. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин.

Премьера картины «Красный шёлк» в кинотеатрах России состоится 20 февраля.

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