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Расписание матчей FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 на 29 января (FPG по «Доте»)

Расписание второго дня плей-офф FPG #1 по «Доте» — Spirit против Tundra, BB против Falcons
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Сегодня, 29 января, состоится второй день решающей стадии топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Данный игровой день будет состоять всего из двух матчей верхней сетки, по итогам которых победители окажутся в одном шаге от гранд-финала, а проигравшие упадут в нижнюю часть плей-офф.

Расписание игр FPG по «Доте» на 29 января, среда:

  • 16:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 19:30. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток).

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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