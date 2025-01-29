Расписание второго дня плей-офф FPG #1 по «Доте» — Spirit против Tundra, BB против Falcons

Сегодня, 29 января, состоится второй день решающей стадии топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Данный игровой день будет состоять всего из двух матчей верхней сетки, по итогам которых победители окажутся в одном шаге от гранд-финала, а проигравшие упадут в нижнюю часть плей-офф.

Расписание игр FPG по «Доте» на 29 января, среда:

16:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 19:30. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток).

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.