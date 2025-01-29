Орландо Блум поддержал Киру Найтли в её рассуждении о «Пиратах Карибского моря»

В конце 2024 года Кира Найтли обсудила свою работу в «Пиратах Карибского моря» и затронула тему того, что устала сниматься в блокбастерах. На её высказывание обратил внимание Орландо Блум, который тоже играл во франшизе про пиратов.

По словам актёра, он понимает, почему у Найтли сложились негативные впечатления после работы над серией, хотя у него франшиза вызывает только положительные эмоции.

Это был такой важный момент времени, который почти… теперь кажется, что это почти другая жизнь. Но это, безусловно, было уникально, и, знаете, я всегда буду благодарен им. Но я определённо понимаю, откуда взялись такие чувства у Киры.

Ещё Блум допустил, что когда-нибудь может вернуться к франшизе, но пока таких планов нет.