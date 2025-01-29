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В Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление — начался новый рейтинговый сезон

В Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление — начался новый рейтинговый сезон
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Компания Valve выпустила крупное обновления для Counter-Strike 2 в честь начала нового рейтингового сезона. Информация об изменениях появилась на официальном сайте шутера.

Как и сообщали разработчики ранее, в CS2 начался второй рейтинговый сезон. Все активные игроки первого сезона получат памятные награды, а также пройдут рекалибровку для получения нового ранга, основанного на предыдущем. Обновился и маппул, куда вместо карты Vertigo вошёл Train.

Кроме этого, был изменён игровой процесс. Цена M4A4 была снижена с $ 3 тыс. до $ 2,9 тыс. Стоимость FAMAS также была уменьшена с $ 2,05 тыс. до $ 1,95 тыс., а точность данного оружия — увеличена. При этом точность в приседе у MP9, MP5-SD и MP7 подверглась «нерфу». Наконец, была скорректирована точка прицела у AUG и SG для стрельбы на расстоянии.

Помимо всего прочего, разработчики незначительно изменили визуальную составляющую CS2, отредактировали Train и исправили некоторые ошибки.

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