Джордж Мартин похвалил сериал «Рыцарь семи королевств» — приквел «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин в своём блоге опубликовал хвалебный отзыв о сериале «Рыцарь семи королевств». Автор оценил проект, посмотрев все его эпизоды.

В особенности Мартин оценил актёрский состав, который получился «потрясающим».

Я уже посмотрел все шесть эпизодов (правда, последние два в черновой версии), и они мне понравились. Дунк и Эгг всегда были моими любимцами, и актёры, которых мы нашли на их роли, просто невероятны. Остальные актёры тоже потрясающие.

При этом Мартин попросил зрителей, которые ожидают море экшена, немного скорректировать ожидания, поскольку его в шоу не так много. Ещё писатель предупредил, что в проекте нет ни драконов, ни Ходоков, поскольку это приземлённая история одного персонажа.

Шоу основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, а основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

Сериал стартует в конце года. Мартин предположил, что осенью.