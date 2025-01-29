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Плей-ин IEM Katowice будет сыгран на старом патче CS2, а основная часть турнира — на новом

Плей-ин IEM Katowice будет сыгран на старом патче CS2, а основная часть турнира — на новом
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Турнирный оператор ESL объяснил, как выход патча в Counter-Strike 2 повлияет на ход топ-турнира IEM Katowice 2025.

Как сообщается в анонсе организаторов соревнований, несмотря на то что в день начала престижного чемпионата в CS2 вышло крупное обновление, первая стадия IEM Katowice пройдёт на старой версии игры. При этом групповой этап и плей-офф будут сыграны уже на новом патче.

Турнирный оператор уточнил, что турнир ESL Challenger League и отборочные к чемпионату IEM Dallas 2024 также пройдут на новой версии шутера.

В ночь с 28 на 29 января в CS2 вышло крупное обновление, в котором разработчики снизили стоимость FAMAS и M4A4.

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