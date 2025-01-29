Звезда «Фантастической четвёрки» Кейт Мара сыграет в сериале «Несовершенные женщины»

По данным издания Variety, Кейт Мара, известная по провальной «Фантастической четвёрке» и «Марсианину», пополнила каст грядущего сериала Apple TV+ под названием «Несовершенные женщины».

Актриса сыграет в проекте вместе с Элизабет Мосс, известной по «Человеку-невидимке», и Керри Вашингтон, снявшейся в старых частях «Фантастической четвёрки» и «Джанго освобождённом».

В официальном описании проекта говорится, что это психологический триллер, в котором рассказывается о преступлении, разрушившем многолетнюю дружбу трёх женщин. «Несовершенные женщины» — это запутанная история, в которой исследуются вина и возмездие, любовь и предательство, а также компромиссы, на которые идут люди.

Съёмки шоу стартуют в скором времени, дату выхода пока не называют.