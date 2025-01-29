Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Фантастической четвёрки» Кейт Мара сыграет в сериале «Несовершенные женщины»

Звезда «Фантастической четвёрки» Кейт Мара сыграет в сериале «Несовершенные женщины»
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Variety, Кейт Мара, известная по провальной «Фантастической четвёрке» и «Марсианину», пополнила каст грядущего сериала Apple TV+ под названием «Несовершенные женщины».

Актриса сыграет в проекте вместе с Элизабет Мосс, известной по «Человеку-невидимке», и Керри Вашингтон, снявшейся в старых частях «Фантастической четвёрки» и «Джанго освобождённом».

В официальном описании проекта говорится, что это психологический триллер, в котором рассказывается о преступлении, разрушившем многолетнюю дружбу трёх женщин. «Несовершенные женщины» — это запутанная история, в которой исследуются вина и возмездие, любовь и предательство, а также компромиссы, на которые идут люди.

Съёмки шоу стартуют в скором времени, дату выхода пока не называют.

Материалы по теме
Главные фильмы «Оскара»-2025
Главные фильмы «Оскара»-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android