Сегодня на Disney+ стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Для просмотра доступно два первых эпизода.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» рассказывает новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. По сюжету ещё 15-летнего Питера Паркера кусает радиоактивный паук, из-за чего школьник обретает суперспособности и решает использовать их для борьбы с преступностью. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступает не Тони Старк, а Норман Озборн.

Над вторым сезоном шоу уже почти закончили работу. Более того, уже даже трудятся над третьим сезоном. Судя по всему, в Disney уверены, что проект полюбится зрителям.