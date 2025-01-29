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Опубликован первый постер комедийной сказки «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым

Опубликован первый постер комедийной сказки «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым
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Кинокомпания «Наше кино» опубликовала первый постер комедийной сказки «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым. На нём оказались изображены центральные герои истории.

«Царевна-лягушка» — переосмысление знаменитой русской народной сказки. Фильм рассказывает о лягушке, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. События картины разворачиваются в современном мире, где ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки играет мяч для гольфа.

Также роли в проекте исполнили Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Александр Метёлкин («1941»), Роман Курцын («Жажда») и другие. Режиссёром выступил Александр Амиров («Решала: Брат»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 6 марта.

Первый постер

Фото: «Наше кино»

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