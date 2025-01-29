Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили два миллиона копий

Разработчики ремейка Silent Hill 2 объявили, что продажи игры превысили два миллиона копий. Для достижения такого результата проекту понадобилось три с половиной месяца. Авторы поблагодарили геймеров за поддержку и опубликовали поздравительный арт.

Фото: Konami

Ремейк, как и оригинал, рассказывает про Джеймса Сандерленда, мужчину, приезжающего в город Сайлент Хилл, чтобы отыскать свою жену Мэри, которая умерла от болезни три года назад.

Журналисты и геймеры оказались в полном восторге от ремейка, называя его образцовым и очень качественным. А самое главное — игра здорово пугает и погружает в мрачную атмосферу.

Релиз игры состоялся 8 октября 2024 года на PS5 и ПК.