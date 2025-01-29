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Российская Virtus.pro начала выступление на IEM Katowice 2025 по CS2 с поражения

Российская Virtus.pro начала выступление на IEM Katowice 2025 по CS2 с поражения
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Российский коллектив Virtus.pro потерпел первое поражение в рамках плей-ин престижного чемпионата IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В стартовом матче «медведи» встретились с бразильской paiN Gaming. Бразильцы всухую разгромили нашу команду. Так, на карте Mirage «пейны» победили со счётом 13:8, а на Dust 2 — 13:2.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Плей-ин. Раунд 1 (верхняя сетка)
29 января 2025, среда. 12:30 МСК
paiN Gaming
Окончен
2 : 0
Virtus.pro

В итоге VP оказывается в одном шаге от вылета с соревнования, а paiN Gaming проходит в следующий раунд плей-ин, приближаясь к выходу в основную стадию ивента.

Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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