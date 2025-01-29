Российская Virtus.pro начала выступление на IEM Katowice 2025 по CS2 с поражения
Поделиться
Российский коллектив Virtus.pro потерпел первое поражение в рамках плей-ин престижного чемпионата IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2.
В стартовом матче «медведи» встретились с бразильской paiN Gaming. Бразильцы всухую разгромили нашу команду. Так, на карте Mirage «пейны» победили со счётом 13:8, а на Dust 2 — 13:2.
CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Плей-ин. Раунд 1 (верхняя сетка)
29 января 2025, среда. 12:30 МСК
paiN Gaming
Окончен
2 : 0
Virtus.pro
В итоге VP оказывается в одном шаге от вылета с соревнования, а paiN Gaming проходит в следующий раунд плей-ин, приближаясь к выходу в основную стадию ивента.
Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2025
-
15:24
-
15:02
-
14:59
-
14:31
-
13:50
-
13:29
-
13:13
-
13:00
-
12:56
-
12:20
-
12:00
-
11:27
-
11:01
-
10:17
-
09:46
-
09:02
-
08:32
-
08:02
-
08:00
-
07:33
-
00:40
- 28 января 2025
-
23:56
-
22:06
-
22:00
-
21:53
-
21:41
-
21:00
-
20:53
-
20:19
-
19:45
-
19:26
-
19:00
-
18:55
-
18:27
-
17:56