Комедийный сериал «Купцы и дети» вышел в онлайне — новый трейлер

28 января комедийный сериал «Купцы и дети» вышел на цифровых площадках. Шоу уже доступно для просмотра в стриминговых сервисах PREMIER и «Кинопоиск».

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат ТНТ.

События разворачиваются в Москве 1910 года. В дом купца второй гильдии, патриархального и консервативного Фёдора Намолина, из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик с женой Лизой и ещё одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учёбы стал социалистом и анархистом. Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит в то, что скоро жизнь в России полностью изменится.

В актёрский состав вошли Михаил Пореченков, Павел Табаков, Дарья Балабанова, Ксения Кутепова, Павел Ворожцов, Алексей Розин и другие. Режиссёром выступил Сергей Осипьян («Сергей Осипьян»).