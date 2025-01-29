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Вышел русский трейлер исторического сериала «Дом Давида» — премьера 27 февраля

Вышел русский трейлер исторического сериала «Дом Давида» — премьера 27 февраля
Аудио-версия:
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Вышел трейлер исторического сериала «Дом Давида» с русскими субтитрами. В ролике показали центральных героев шоу, завязку сюжета и масштабные баталии.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Lionsgate Television.

Сериал рассказывает о том, как некогда могущественный царь Саул становится жертвой собственной гордыни. По указанию бога пророк Самуил помазывает маловероятного, отверженного подростка на роль нового царя. Когда Саул теряет власть над своим царством, Давид отправляется в путешествие, чтобы узнать и исполнить своё предназначение, пройти через любовь, потери и насилие при дворе того самого человека, которого ему суждено заменить.

В актёрский состав вошли Майкл Искандер, Джереми Ксидо, Айелет Зурер, Одед Фер, Стивен Лэнг, Мартин Форд, Луис Феррейра, Али Сулиман, Ашраф Бархом и другие. Кресло режиссёра заняли Джон Эрвин и Джон Ганн.

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