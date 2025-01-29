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В России выпустят экранизацию «Острова сокровищ»

В России выпустят экранизацию «Острова сокровищ»
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Кинокомпании KD Studios и AP Digital анонсировали полнометражную экранизацию «Острова сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона. Помощь в производстве ленты окажет Министерство культуры РФ.

Отмечается, что будущий фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав всё лучшее от любимых зрителями советских и зарубежных экранизаций. Сценаристом выступит Сергей Калужанов («Мажор»), а имя режиссёра пока не раскрывается.

Съёмки картины стартуют до конца года. Актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Напомним, по «Острову сокровищ» сняли советский культовый двухсерийный мультфильм. На его основе также выпустили множество мемов, связанных с доктором Дэвидом Ливси.

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