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В DOOM: The Dark Ages будет антипиратская защита Denuvo

В DOOM: The Dark Ages будет антипиратская защита Denuvo
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На этой неделе разработчики DOOM: The Dark Ages из студии id Software обновили страницу игры в Steam. Теперь в цифровом магазине появилась отметка, что тайтл получит поддержку антипиратской защиты Denuvo.

Фото: Steam

Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку в большинстве случаев она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.

Проект будет приквелом DOOM 2016 года. Местом действия впервые станет Средневековье: у Палача Рока будет новый арсенал оружия, включающий в себя шипастый щит, меч, топор и другие мощные приспособления для уничтожения демонов. На уровнях Думгай сможет находить специальные сферы для изучения умений и другие полезные предметы для выполнения своей основной задачи.

Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series уже 15 мая. В игре будет полная русская локализация.

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