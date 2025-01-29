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В No Man's Sky вышла вторая часть крупного апдейта Worlds

В No Man's Sky вышла вторая часть крупного апдейта Worlds
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Разработчики No Man's Sky из студии Hello Games выпустили для игры вторую часть крупного апдейта под названием Worlds. Ключевым нововведением стало то, что геймеры теперь могут создавать свои собственные звёздные системы.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Ко всему прочему, авторы улучшили систему генерации ландшафта, освещения и воды. Ещё в игре появились свежие миры с огромным числом существ, а также классы планет, включающие газовые гиганты, водяные миры и разрушенные цивилизации.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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