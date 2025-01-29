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Kingdom Come Deliverance 2 (Кингдом Кам Деливеренс 2) — когда выйдет, точная дата выхода всех изданий, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода Kingdom Come: Deliverance 2
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из студии Warhorse Studios раскрыли время выхода релиза игры в разных странах. На всех платформах тайтл выйдет одновременно – 4 февраля в 19:00 мск.

А вот время начала предзагрузки отличается: на ПК геймеры предварительно установят игру 3 февраля в 19:00 мск, на PS5 — 2 февраля в 19:00 мск, а на Xbox Series — 28 января в 19:00 мск.

Фото: Warhorse Studios

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю о мире средневековой Чехии.

В ремейке Silent Hill 2 будет поддержка русского языка, но без озвучки.

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