Как сообщают журналисты издания Reuters, китайский ИИ DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play. При попытке зайти на страницу сервиса в магазине пользователи видят сообщение: «В данный момент это приложение недоступно в стране или регионе, в котором вы находитесь».

Поводом для этого стало то, что власти страны пытаются выяснить ситуацию с использованием персональных данных пользователей. Итальянские регуляторы хотят знать, какую информацию приложение собирает, с какой целью и хранится ли она в Китае.

В других странах Европейского Союза DeepSeek пока ещё доступен для скачивания в цифровых магазинах. Ранее президент США Дональд Трамп назвал китайскую ИИ «тревожным сигналом» для технологических компаний страны и призвал их изучить опыт китайского проекта.