Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Китайский ИИ DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play

Китайский ИИ DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Reuters, китайский ИИ DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play. При попытке зайти на страницу сервиса в магазине пользователи видят сообщение: «В данный момент это приложение недоступно в стране или регионе, в котором вы находитесь».

Поводом для этого стало то, что власти страны пытаются выяснить ситуацию с использованием персональных данных пользователей. Итальянские регуляторы хотят знать, какую информацию приложение собирает, с какой целью и хранится ли она в Китае.

В других странах Европейского Союза DeepSeek пока ещё доступен для скачивания в цифровых магазинах. Ранее президент США Дональд Трамп назвал китайскую ИИ «тревожным сигналом» для технологических компаний страны и призвал их изучить опыт китайского проекта.

Материалы по теме
Видео
Вышли обзоры и первые тесты видеокарты RTX 5090
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android