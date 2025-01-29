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Cъёмки приквела «Блондинки в законе» стартуют в марте

Cъёмки приквела «Блондинки в законе» стартуют в марте
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Звезда комедии «Блондинка в законе» Риз Уизерспун пообщалась с журналистами издания People. В ходе разговора она сообщила, что съёмки приквела ленты стартуют в марте. По её словам, сейчас проходит кастинг актрисы, которая сыграет молодую Эль Вудс в предстоящей картине.

Сюжетных деталей приквела «Блондинки в законе» пока нет. До этого издание Deadline также сообщило о намерениях авторов развивать франшизу и дальше — якобы зрителей ждёт ещё один фильм, но о нём совсем ничего не известно.

Прокатчиком ленты выступит Amazon MGM Studios. За сценарий отвечают Джош Шварц и Стефани Сэвадж. О работе над нововй «Блондинкой в законе» Риз Уизерспун говорила ещё в 2020 году, однако с тех пор о проекте почти не вспоминали.

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