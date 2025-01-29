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Sony откажется от обязательных аккаунтов PlayStation на ПК

Sony откажется от обязательных аккаунтов PlayStation на ПК
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Sony после выхода Helldivers 2 объявила об обязательной привязке аккаунтов PSN в своих играх, что после скандала с кооперативным шутером вылилось в снятие с продаж новых игр PlayStation на ПК — это затронуло Helldivers 2, «Призрак Цусимы», God of War: Ragnarok, Until Dawn, LEGO Horizon Adventures и Horizon Zero Dawn Remastered.

Однако сегодня, 29 января, Sony объявила, что откажется от обязательной привязки аккаунтов на ПК: вместо этого игроки при желании смогут подключить учётные записи и получат небольшие бонусы вроде скинов, очков прокачки и других мелочей. Со временем программу планируют расширить.

Пока новая опциональная привязка коснётся только четырёх новых игр, а именно:

  • «Человек-паук 2» (выходит завтра);
  • The Last of Us 2 Remastered (выходит 3 апреля);
  • God of War: Ragnarok (уже вышла);
  • Horizon Zero Dawn Remastered (уже вышла).

При этом Sony напрямую не сообщает, вернутся ли эти игры в продажу в регионах, где официально сейчас не представлен PSN.

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