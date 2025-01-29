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Звезда «Охотника на оленей» Кристофер Уокен не пользуется смартфонами

Звезда «Охотника на оленей» Кристофер Уокен не пользуется смартфонами
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Кристофер Уокен («Сонная лощина», «Охотник на оленей») пообщался с журналистами издания The Wall Street Journal. В ходе разговора оскароносный актёр заявил, что не пользуется многими современными технологиями. По его словам, у него даже нет мобильного телефона.

У меня даже нет мобильного телефона. Я никогда не отправлял электронные письма или, как вы это называете, не «твиттерил».

Последним фильмом с участием Уокена стала «Дюна: Часть вторая». В ленте актёр воплотил роль падишаха-императора Шаддама IV. Наибольшую популярность Кристоферу Уокену принёс фильм «Охотник на оленей», за который он получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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