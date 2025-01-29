Вышли обзоры и первые тесты видеокарты RTX 5080

29 января журналисты и блогеры опубликовали первые обзоры видеокарты RTX 5080. В отличие от флагманской RTX 5090, данную модель встретили не так воодушевлённо. Главная претензия к графическому процессору заключается в том, что в плане производительности она не сильно обходит RTX 4080 и RTX 4080 Super.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.

Ещё в качестве минусов RTX 5080 обзорщики отметили наличие всего лишь 16 ГБ видеопамяти и невозможность её разогнать память, поскольку ограничение стоит на уровне драйвера. При разрешении 4K видеокарта оказалась всего на 14% быстрее RTX 4080 и на 11% производительнее RTX 4080 Super. Авторы материала назвали такой результат «разочаровывающим».

Обзорщики сошлись во мнении, что покупать RTX 5080 стоит только по рекомендованной цене. Если стоимость окажется выше, то резоннее будет взять RTX 4080 Super.

Продажи NVIDIA GeForce RTX 5080 начнутся 31 января, цена составит $ 1 тыс.

Тесты видеокарты RTX 5080

Фото: TechPowerUp

Фото: TechPowerUp

Фото: TechPowerUp