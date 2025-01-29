По Beyond: Two Souls снимут сериал

Как сообщают журналисты издания Deadline, кинокомпания Pageboy Productions приобрела права на экранизацию игры Beyond: Two Souls. На данный момент производство сериала находится на ранней стадии.

Отмечается, что в шоу, как и в первоисточнике, будет использоваться нелинейное повествование. При этом сам сюжет останется неизменным: это будет история девушки Джоди, которая связанна с таинственной сущностью по имени Айден.

Внешность и голос главной героине в Beyond: Two Souls подарила актриса Эллен Пейдж. Войдёт ли она в каст грядущей экранизации, пока неизвестно. Сроки, дата премьеры и другие детали ещё не раскрываются.