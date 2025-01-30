Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сеты из сундука The Charms of the Snake в «Доте»

В Dota 2 вышла новая «змеиная» сокровищница
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января компания Valve добавила в Dota 2 сокровищницу The Charms of the Snake с новыми сетами. Анонс состоялся в официальном блоге разработчиков.

В честь китайского Нового года Valve представила новый сундук, куда вошли девять наборов для героев «Доты». Все сеты, объединённые змеиной тематикой, были созданы авторами из сообщества Dota 2.

Сеты на Shadow Shaman, Naga Siren, Templar Assassin, Medusa и Earth Spirit

Сеты на Shadow Shaman, Naga Siren, Templar Assassin, Medusa и Earth Spirit

Фото: Valve

В сокровищницу вошли наборы на таких персонажей, как Shadow Shaman, Naga Siren, Templar Assassin, Medusa, Earth Spirit, Snapfirem Razor, а также редкий сет на Lich и очень редкий сет на Necrophos.

Сеты на Snapfire, Razor, Lich и Necrophos

Сеты на Snapfire, Razor, Lich и Necrophos

Фото: Valve

Приобрести сундук The Charms of the Snake можно во внутриигровом магазине Dota 2 за 265 рублей.

Ранее датамайнер предположил, что обновление тестового сервера «Доты» может быть связано либо с выходом патча, либо с выпуском новой сокровищницы.

Материалы по теме
Valve обновила тестовый сервер Dota 2 — обычно такое происходит перед патчами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android