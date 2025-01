В Dota 2 вышла новая «змеиная» сокровищница

В ночь с 29 на 30 января компания Valve добавила в Dota 2 сокровищницу The Charms of the Snake с новыми сетами. Анонс состоялся в официальном блоге разработчиков.

В честь китайского Нового года Valve представила новый сундук, куда вошли девять наборов для героев «Доты». Все сеты, объединённые змеиной тематикой, были созданы авторами из сообщества Dota 2.

Сеты на Shadow Shaman, Naga Siren, Templar Assassin, Medusa и Earth Spirit Фото: Valve

В сокровищницу вошли наборы на таких персонажей, как Shadow Shaman, Naga Siren, Templar Assassin, Medusa, Earth Spirit, Snapfirem Razor, а также редкий сет на Lich и очень редкий сет на Necrophos.

Сеты на Snapfire, Razor, Lich и Necrophos Фото: Valve

Приобрести сундук The Charms of the Snake можно во внутриигровом магазине Dota 2 за 265 рублей.

Ранее датамайнер предположил, что обновление тестового сервера «Доты» может быть связано либо с выходом патча, либо с выпуском новой сокровищницы.