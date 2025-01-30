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Team Spirit и BB Team в нижней сетке — итоги второго дня плей-офф FPG по «Доте»

Team Spirit и BB Team в нижней сетке — итоги второго дня плей-офф FPG по «Доте»
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Подошёл к концу второй день основной стадии престижного чемпионата FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

День состоял из двух полуфиналов верхней сетки. В первом матче дня российская Team Spirit противостояла Tundra Esports Антона dyrachyo Шкредова. Встреча завершилась уверенной победой «тундры» со счётом 2:0.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . 1/2 финала (верхняя сетка)
29 января 2025, среда. 16:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Затем потерпела поражение ещё одна команда из России. Так, BetBoom Team оказалась слабее Team Falcons, которая также всухую закрыла коллектив из нашего региона.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . 1/2 финала (верхняя сетка)
29 января 2025, среда. 18:50 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Team Falcons

В итоге обе российские команды оказались в нижней сетке. Что качается Team Falcons и Tundra Esports, они гарантировали себе как минимум топ-3 на FPG. «Тундра» встретится с «соколами» 1 февраля в матче за выход в гранд-финал ивента.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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