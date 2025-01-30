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OG перевела игрока в запас команды по Dota 2

OG перевела игрока в запас команды по Dota 2
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Киберспортивный клуб OG объявил об изменениях в активном составе по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях европейской организации.

Британский киберспортсмен Мэттью Ari Уолкер был переведён в инактив. Неизвестно, с чем связано данное решение команды, которая ранее прошла на топ-турнир PGL Wallachia Season 3. Кто заменит про-игрока на четвёртой позиции, также пока неизвестно.

Состав OG по «Доте» на данный момент:

  • Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
  • Леон Nine Кирилин;
  • TBD;
  • TBD;
  • Джиан xNova Вей Яп;
  • Морис KheZu Гутман (тренер).

22-летний британец представлял OG с ноября 2023 года. За это время Ari в составе команды выступил на таких ивентах, как BetBoom Dacha Dubai 2024, DreamLeague Season 22, Elite League Season 1, ESL One Birmingham 2024, Riyadh Masters 2024 и других. Информации о том, где саппорт продолжит карьеру, нет.

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