Virtus.pro продлила контракт с российской командой по R6 на два года

Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о продлении сотрудничества с составом по игре Rainbow Six Siege. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

В анонсе сказано, что организация продлила контракты с российским ростером по R6 на два года. CEO VP Николай Петросян отметил, что в 2024 году «медведи» показали лучшие результаты в истории клуба в данной дисциплине.

Кроме этого, произошли изменения в тренерском штабе Virtus.pro. Так, тренер команды Евгений Zheka Боханов перешёл на роль аналитика, в то время как второй наставник команды Евгений karzheka Петришин занял позицию Боханова.

Состав VP по R6:

Данила dan-_- Донцов;

Павел p4sh4 Косенко;

Данил JoyStiCK Габов;

Артур ShepparD Ипатов;

Дмитрий Always Митрахович;

Евгений karzheka Петришин (тренер);

Евгений Zheka Боханов (аналитик).

В прошлом году VP с данным составом заняла третье место на престижном чемпионате Six Invitational 2024, а также вошла в топ-3-4 на топ-турнире BLAST R6 Major Montreal 2024.