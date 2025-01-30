Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro продлила контракт с российской командой по R6 на два года

Virtus.pro продлила контракт с российской командой по R6 на два года
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о продлении сотрудничества с составом по игре Rainbow Six Siege. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

В анонсе сказано, что организация продлила контракты с российским ростером по R6 на два года. CEO VP Николай Петросян отметил, что в 2024 году «медведи» показали лучшие результаты в истории клуба в данной дисциплине.

Кроме этого, произошли изменения в тренерском штабе Virtus.pro. Так, тренер команды Евгений Zheka Боханов перешёл на роль аналитика, в то время как второй наставник команды Евгений karzheka Петришин занял позицию Боханова.

Состав VP по R6:

  • Данила dan-_- Донцов;
  • Павел p4sh4 Косенко;
  • Данил JoyStiCK Габов;
  • Артур ShepparD Ипатов;
  • Дмитрий Always Митрахович;
  • Евгений karzheka Петришин (тренер);
  • Евгений Zheka Боханов (аналитик).

В прошлом году VP с данным составом заняла третье место на престижном чемпионате Six Invitational 2024, а также вошла в топ-3-4 на топ-турнире BLAST R6 Major Montreal 2024.

Материалы по теме
Российская VP вошла в топ-4 на топ-турнире по Rainbow Six
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android