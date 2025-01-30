Virtus.pro продлила контракт с российской командой по R6 на два года

Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о продлении сотрудничества с составом по игре Rainbow Six Siege. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
В анонсе сказано, что организация продлила контракты с российским ростером по R6 на два года. CEO VP Николай Петросян отметил, что в 2024 году «медведи» показали лучшие результаты в истории клуба в данной дисциплине.
Кроме этого, произошли изменения в тренерском штабе Virtus.pro. Так, тренер команды Евгений Zheka Боханов перешёл на роль аналитика, в то время как второй наставник команды Евгений karzheka Петришин занял позицию Боханова.
Состав VP по R6:
- Данила dan-_- Донцов;
- Павел p4sh4 Косенко;
- Данил JoyStiCK Габов;
- Артур ShepparD Ипатов;
- Дмитрий Always Митрахович;
- Евгений karzheka Петришин (тренер);
- Евгений Zheka Боханов (аналитик).
В прошлом году VP с данным составом заняла третье место на престижном чемпионате Six Invitational 2024, а также вошла в топ-3-4 на топ-турнире BLAST R6 Major Montreal 2024.