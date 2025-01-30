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Расписание второго дня IEM Katowice 2025 по CS2 — VP против SAW в матче на вылет

Сегодня, 30 января, продолжится первая стадия топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам второго игрового дня три команды из нижней сетки покинут соревнование, а три коллектива из верхней сетки попадут в следующий этап. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 30 января, четверг:

15:30. Верхняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — GamerLegion (Европа);

15:30. Нижняя сетка, Virtus.pro (Россия) — SAW (Португалия);

— SAW (Португалия); 18:30. Верхняя сетка, 3DMAX (Франция) — MIBR (Бразилия);

18:30. Нижняя сетка, FlyQuest (Австралия) — Astralis (Дания);

20:30. Верхняя сетка, HEROIC (Европа) — Eternal Fire (Турция);

20:30. Нижняя сетка, BIG (Германия) — Imperial Female (Европа).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.