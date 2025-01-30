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IEM Katowice 2025. Групповой этап. День 2. Стрим В
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Расписание матчей IEM Katowice 2025 по CS2 на 30 января (Катовице по КС2)

Расписание второго дня IEM Katowice 2025 по CS2 — VP против SAW в матче на вылет
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Сегодня, 30 января, продолжится первая стадия топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам второго игрового дня три команды из нижней сетки покинут соревнование, а три коллектива из верхней сетки попадут в следующий этап. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 30 января, четверг:

  • 15:30. Верхняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — GamerLegion (Европа);
  • 15:30. Нижняя сетка, Virtus.pro (Россия) — SAW (Португалия);
  • 18:30. Верхняя сетка, 3DMAX (Франция) — MIBR (Бразилия);
  • 18:30. Нижняя сетка, FlyQuest (Австралия) — Astralis (Дания);
  • 20:30. Верхняя сетка, HEROIC (Европа) — Eternal Fire (Турция);
  • 20:30. Нижняя сетка, BIG (Германия) — Imperial Female (Европа).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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