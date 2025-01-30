Раскрыты системные требования «Человека-паука 2» для ПК

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Sony за несколько часов до выхода «Человека-паука 2» на ПК наконец-то объявила системные требования игры сразу в шести категориях.

Системные требования для 720р при 30 FPS

Настройки: очень низкие

Видеокарта: NVIDIA GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1080р при 60 FPS

Настройки: средние

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce RTX 3060

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1440р при 60 FPS

Настройки: высокие

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800

Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1440р при 60 FPS с трассировкой лучей

Настройки: высокие с высокой трассировкой лучей

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7900 XT

Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1440р при 60 FPS с очень высокой трассировкой лучей

Настройки: высокие с очень высокой трассировкой лучей

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX

Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 5900X

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 4К при 60 FPS с ультимативной трассировкой лучей