Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра Человек-паук 2 системные требования

Раскрыты системные требования «Человека-паука 2» для ПК
Аудио-версия:
Комментарии

Sony за несколько часов до выхода «Человека-паука 2» на ПК наконец-то объявила системные требования игры сразу в шести категориях.

Системные требования для 720р при 30 FPS

  • Настройки: очень низкие
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT
  • Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1080р при 60 FPS

  • Настройки: средние
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce RTX 3060
  • Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1440р при 60 FPS

  • Настройки: высокие
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800
  • Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1440р при 60 FPS с трассировкой лучей

  • Настройки: высокие с высокой трассировкой лучей
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7900 XT
  • Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 1440р при 60 FPS с очень высокой трассировкой лучей

  • Настройки: высокие с очень высокой трассировкой лучей
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX
  • Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 5900X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 140 ГБ, SSD

Системные требования для 4К при 60 FPS с ультимативной трассировкой лучей

  • Настройки: очень высокие с ультимативной трассировкой лучей
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090
  • Процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Место на диске: 140 ГБ, SSD
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android