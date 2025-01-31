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Расписание матчей FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 на 31 января (FPG по «Доте»)

Расписание третьего дня плей-офф FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
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Сегодня, 31 января, состоится третий день плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Начинается стадия ивента, в рамках которой команды будут выступать на большой сцене перед живой аудиторией. Проигравшие в сегодняшних играх покинут турнир.

Расписание игр FPG по «Доте» на 31 января, пятница:

  • 14:00. Нижняя сетка, HEROIC (Южная Америка) — PARIVISION (Россия);
  • 17:30. Нижняя сетка, Talon Esports (Азия) — Team Liquid (Швеция);
  • 21:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — победитель первой серии.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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