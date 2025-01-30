Фильм «Ужасающий 4» уже в работе — в нём расскажут предысторию клоуна-убийцы Арта

Дэмиен Леоне, режиссёр фильмов про клоуна-убийцу Арта, рассказал в соцсетях о том, что четвёртая часть франшизы уже в работе. Более того, она станет финальной в серии.

По словам Леоне, финальная четвёртая часть точно получится «эпической, шокирующей и эмоциональной». Вдаваться в дополнительные детали он не стал, но ранее отмечал, что квадриквел точно будет безумным и поражающим.

Фильм будет эпическим, захватывающим, шокирующим, эмоциональным и совершенно упоительным завершением. Я раскрою историю Арта.

В середине месяца на «Кинопоиске» состоялась премьера всех трёх частей «Ужасающего» с озвучкой на русском языке. В октябре 2024-го в кинотеатрах россии вышла третья часть.