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В «Одиссее» Кристофера Нолана сыграет звезда «Оппенгеймера» Бенни Сэфди

В «Одиссее» Кристофера Нолана сыграет звезда «Оппенгеймера» Бенни Сэфди
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По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Бенни Сэфди присоединился к актёрскому составу фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Сэфди известен недавней ролью в «Оппенгеймере» и по участию в других проектах.

Какую именно роль Бенни исполнит в ленте Нолана, не сообщается. Напомним, вместе с ним в ленте снимутся Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Помимо того что Бенни актёр, он ещё и режиссёр — Сэфди вместе со своим братом снял «Неогранённые драгоценности» и «Хорошее время».

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.

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