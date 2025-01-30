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В феврале в PS Plus раздадут Payday 3, High on Life и игру Pac-Man

Sony назвала игры, которые получат подписчики PS Plus Essential в феврале. В подборке оказались три игры: Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac.

Какие игры раздадут в PS Plus Essential в феврале 2025 года

Payday 3 — третья часть симулятора ограблений и шутера от первого лица. Игрокам нужно продумывать ограбления различных локаций, включая подбор снаряжения, изучение местности и прочие моменты.

— третья часть симулятора ограблений и шутера от первого лица. Игрокам нужно продумывать ограбления различных локаций, включая подбор снаряжения, изучение местности и прочие моменты. High on Life — комедийный шутер от первого лица с элементами приключенческого боевика и метроидвании от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда.

— комедийный шутер от первого лица с элементами приключенческого боевика и метроидвании от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Pac-Man World Re-Pac — ремейк платформера про Пакмана, который вышел летом 2022 года. Герой отправляется на остров Призраков для спасения своих родных.

Забрать тайтлы можно с 4 февраля по 3 марта.