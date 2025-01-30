Эдди Мёрфи сыграет главную роль в комедийном боевике про шпиона на пенсии

По данным издания Deadline, Эдди Мёрфи, известный по «Полицейскому из Беверли-Хиллз», а также по ленте «Поменяться местами» и другим картинам, сыграет главную роль в ленте «Голубой сокол».

Актёр сыграет супершпиона на пенсии, который отправляется на свадьбу своего сына, с которым давно не общался, и оказывается рядом со своим заклятым врагом. Лента представляет собой комедийный экшен.

Сценаристом проектам выступил Чад Ст. Джон — его сценарий выкупила Sony Pictures для адаптации в «Голубом соколе».

Последний вышедший фильм с Мёрфи — «Полицейский из Беверли-Хиллз 4: Аксель Фоули». Картина вышла на Netflix 3 июля 2024 года. Ещё актёр озвучит Осла в пятой части «Шрека», которая выйдет в 2026 году.