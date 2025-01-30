Netflix выпустит новую киноадаптацию «Маленького домика в прериях»

По данным издания The Hollywood Reporter, Netflix выпустит новую киноадаптацию сериала «Маленький домик в прериях». Это шоу, которое транслировалось на телеканале NBC в 1974-1983 годах.

Шоураннером выступит Ребекка Сонненшайн. Она призналась, что книги Лоры Инглз Уайлдер, на которых основан сериал, вдохновили её стать писателем и режиссёром.

По словам Netflix, новый взгляд на «Маленький домик» будет отчасти семейной драмой, отчасти эпической историей выживания и отчасти историей происхождения американского Запада, которая покажет «калейдоскопическую картину борьбы и триумфов тех, кто формировал границы».