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Netflix выпустит новую киноадаптацию «Маленького домика в прериях»

Netflix выпустит новую киноадаптацию «Маленького домика в прериях»
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По данным издания The Hollywood Reporter, Netflix выпустит новую киноадаптацию сериала «Маленький домик в прериях». Это шоу, которое транслировалось на телеканале NBC в 1974-1983 годах.

Шоураннером выступит Ребекка Сонненшайн. Она призналась, что книги Лоры Инглз Уайлдер, на которых основан сериал, вдохновили её стать писателем и режиссёром.

По словам Netflix, новый взгляд на «Маленький домик» будет отчасти семейной драмой, отчасти эпической историей выживания и отчасти историей происхождения американского Запада, которая покажет «калейдоскопическую картину борьбы и триумфов тех, кто формировал границы».

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