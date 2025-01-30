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Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию — главную роль исполнит Ханде Эрчел

Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию — главную роль исполнит Ханде Эрчел
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По данным «ИнтерМедиа», турецкая кинокомпания Tumtrak Film совместно с российскими партнерами приступает к работе над адаптацией сериала «Почка».

Действие ремейка, в отличие от российский версии, развернётся в Турции. Несмотря на смену места действия, сохранятся все основные сюжетные линии и характеры персонажей. Главную роль исполнит Ханде Эрчел, снявшаяся в лентах «Постучись в мою дверь» и «Оставь это ветру».

Напомним, в центре повествования оригинального сериала с Любовью Аксёновой оказывается коррумпированная инспектор пожарной службы, которая узнаёт, что нуждается в трансплантации. По иронии судьбы почку ей может отдать исключительно кровный родственник, однако помогать девушке никто не спешит.

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