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Следующий фильм Даррена Аронофски, «Пойман на краже», выйдет 29 августа

Следующий фильм Даррена Аронофски, «Пойман на краже», выйдет 29 августа
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По данным издания Variety, новый фильм Даррена Аронофски, «Пойман на краже», выйдет в зарубежный прокат 29 августа этого года.

Лента основана на серии книг Чарли Хьюстона, который также выступил автором сценария картины. Сюжет расскажет про бейсболиста Хэнка Томпсона, переживающего не лучшие времена. Спортсмен неожиданно оказывается втянутым в опасную борьбу за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 1990-х годов и вынужден ориентироваться в коварном преступном мире.

Главную роль исполнил Остин Батлер. Помимо него, в актёрский состав вошли Мэтт Смит, Зои Кравиц, Лив Шрайбер, а также Юрий Колокольников.

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