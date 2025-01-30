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Россияне стали чаще покупать складные смартфоны

Россияне стали чаще покупать складные смартфоны
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По данным объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota, в прошлом году россияне значительно увеличили спрос на складные смартфоны и модели с интегрированными функциями ИИ. На российском рынке продолжают доминировать китайские бренды.

Xiaomi и Realme заняли 26% и 20% рынка в штуках соответственно. Tecno, третий по популярности бренд, удержал 15%. В денежном эквиваленте в лидерах до сих пор находится Apple с долей в 21%, следом идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

В 2024 году одной из ключевых инноваций в смартфонах стал искусственный интеллект. Новые устройства и свежие версии ОС с поддержкой ИИ предлагали пользователям краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию и прочее.

Кроме того, складные и раскладные смартфоны продемонстрировали значительный рост популярности в 2024 году. Продажи этих устройств в сети «МегаФона» и Yota удвоились как в штуках, так и в денежном выражении.

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