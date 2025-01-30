Бенедикт Камбербэтч заявил, что Доктор Стрэндж всё же появится в «Мстителях 5»

Несколько дней назад Бенедикт Камбербэтч заявил, что Доктор Стрэндж не появится в пятой части «Мстителей» с подзаголовком «Судный день». Вместо этого волшебник получит большую роль в «Мстителях: Секретные войны».

Во время недавнего интервью актёр заявил, что его персонаж всё же появится в следующих «Мстителях». При этом Бенедикт заявил, что ему никогда не стоит верить. Не исключено, что представители Marvel Studios после интервью связались с Камбербэтчем и уточнили роль Стрэнджа, или же актёр пытается запутать зрителей.

Я ошибся. Мой герой всё же появится в следующих «Мстителях». Лучше никогда не верьте тому, что я говорю.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года. Премьера «Секретных войн» состоится 7 мая 2027-го.