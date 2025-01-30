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Стартовал детективный сериал «Подслушано в Рыбинске» — вышли два эпизода

Стартовал детективный сериал «Подслушано в Рыбинске» — вышли два эпизода
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30 января в России состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» — детективного проекта со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым. Для просмотра уже доступны первые два эпизода: их можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Start и Premier.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат 1-2-3 Production.

Сериал рассказывает о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Вместе с Рузилем Минекаевым в шоу также снялись Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина и другие актёры. Режиссёром выступил Пётр Тодоровский («Здоровый человек»).

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