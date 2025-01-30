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Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снялись в рекламе Техаса в стиле «Настоящего детектива»

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снялись в рекламе Техаса в стиле «Настоящего детектива»
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Голливудские актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снялись в большой рекламе True To Texas в стиле культового «Настоящего детектива». Ролик снял Ник Пиццолатто, создатель знаменитого детективного сериала от HBO.

Видео доступно на YouTube-канале True To Texas. Права на видео принадлежат True To Texas.

В рекламе True To Texas герои видео обсуждают инвестиции в штат Техас, США. Персонаж Мэттью Макконахи в стиле Раста Коула заявляет, что население штата заслуживает того, чтобы их истории экранизировали именно здесь, а не в привычных для страны Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Нью-Мексико.

В рекламе также снялись и другие голливудские звёзды: Билли Боб Торнтон («Фарго»), Рене Зеллвегер («Дневник Бриджит Джонс») и Деннис Куэйд («Послезавтра»). Все трое поддержали героев Макконахи и Харрельсона, отметив, что Техас отлично подойдёт для съёмок большого голливудского кино.

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