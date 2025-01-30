В кинотеатрах России вышел фильм «Злой город» про нашествие Батыя на Русь

30 января в России состоялась премьера исторической драмы «Злой город». Фильм про нашествие Батыя можно посмотреть в большинстве киносетей страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Историческая лента «Злой город» рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).