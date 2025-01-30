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Вышел трейлер драматического фильма «Глянцевые мечты» с Джонатаном Мэйджерсом

Вышел трейлер драматического фильма «Глянцевые мечты» с Джонатаном Мэйджерсом
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Создатели драмы «Глянцевые мечты» с Джонатаном Мэйджерсом выпустили первый трейлер ленты. В нём показали главных героев и события, с которыми они сталкиваются.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видо принадлежат Searchlight Pictures.

Сюжет расскажет историю Киллиана Мэддокса – одинокого бодибилдера, одержимого идеей стать известным. Персонаж готов пойти на всё ради своей цели, даже если это означает разрушение собственного здоровья.

Вместе с Мэйджерсом в ленте снялись Хейли Беннетт, Тейлор Пейдж и профессиональный бодибилдер Майк О’Хёрн.

Лента «Глянцевые мечты» выйдет в зарубежных кинотеатрах 21 марта. За прокат отвечает Briarcliff Entertainment, ранее выпустившая байопик «Ученик. Восхождение Трампа».

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