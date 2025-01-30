Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Неуязвимый»
Уже 6 февраля стартует третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Шоу продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.
В третий сезон мультсериала войдёт восемь эпизодов. Первые три серии можно будет посмотреть на запуске 6 февраля, а остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime Video. Финал состоится 13 марта.
Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Неуязвимый»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 февраля
|2-я серия
|6 февраля
|3-я серия
|6 февраля
|4-я серия
|13 февраля
|5-я серия
|20 февраля
|6-я серия
|27 февраля
|7-я серия
|6 марта
|8-я серия
|13 марта
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