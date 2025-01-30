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Сериал Неуязвимый, 3-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Неуязвимый»
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Уже 6 февраля стартует третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Шоу продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

В третий сезон мультсериала войдёт восемь эпизодов. Первые три серии можно будет посмотреть на запуске 6 февраля, а остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime Video. Финал состоится 13 марта.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Неуязвимый»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 февраля
2-я серия6 февраля
3-я серия6 февраля
4-я серия13 февраля
5-я серия20 февраля
6-я серия27 февраля
7-я серия6 марта
8-я серия13 марта
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