Уже 6 февраля стартует третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Шоу продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

В третий сезон мультсериала войдёт восемь эпизодов. Первые три серии можно будет посмотреть на запуске 6 февраля, а остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime Video. Финал состоится 13 марта.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Неуязвимый»