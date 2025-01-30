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Сборы эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман превысили $ 50 млн

Сборы эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман превысили $ 50 млн
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30 января мировые сборы фильма «Плохая девочка» превысили отметку в $ 50 млн. Данные об этом уже подтвердили в студии A24, для которой картина с Николь Кидман стала неожиданным хитом.

Большая часть выручки ленты приходится на домашний регион — в США и Канаде лента заработала чуть более $ 27 млн. Картина отлично показывает себя в странах Европы: лента заработала $ 3,1 млн в Великобритании и $ 1,1 млн в Нидерландах. В России и странах СНГ фильм собрал около $ 683 тыс., также показав интерес русскоязычных зрителей к произведению.

Постановщица картины Халина Рейн поблагодарила зрителей за поддержку и выразила надежду, что после просмотра ленты люди «станут чувствовать себя не такими одинокими» и «будут чаще общаться со своими любимыми».

«Плохая девочка» рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

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