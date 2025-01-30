Роскомнадзор составил протокол в отношении заблокированного сервиса Discord

Роскомнадзор впервые составил протокол в отношении мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат судебного участка Таганского района Москвы.

Рассмотрение дела намечено уже на 5 февраля — компании грозит штраф до 6 млн рублей.

Зарегистрирован протокол, составленный по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении Discord Inc, рассмотрение назначено на 5 февраля.

Интересно, что протокол был составлен спустя три месяца после блокировки сервиса в стране. 8 октября в Роскомнадзоре ограничили доступ к популярнейшему в России ресурсу за «нарушение требований российского законодательства в связи с размещением противоправной информации».