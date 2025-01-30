Как сообщают журналисты издания Variety, хоррор «Астрал 6» перенесли на 21 августа 2026 года. Изначально фильм ужасов должен был выйти 29 августа этого года. Причина смещения даты премьеры пока не раскрывается.

Деталей о сюжете нового «Астрала» пока нет. Известно лишь, что речь идёт именно о номерной ленте, а не о спин-оффе от постановщика «Лунного рыцаря» Джереми Слейтера. Больше подробностей авторы раскроют позднее.

Серия фильмов ужасов «Астрал» запустилась в 2010 году и стала одной из флагманских франшиз Sony Pictures. При относительно скромных бюджетах пять картин суммарно заработали в прокате около $ 730 млн. Главные роли в киновселенной исполняют Патрик Уилсон и Тай Симпкинс.