30 января компания Sony состоялся релиз «Человека-паука 2» на ПК. Бывший эксклюзив PlayStation 5 уже доступен в Steam и Epic Games Store с русской озвучкой — в России игра не вышла из-за приостановки продаж игр Sony в стране.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

«Человек-паук 2» вышел на ПК только в тех странах, где можно создать официальный аккаунт PlayStation. Поэтому игра недоступна, например, в Казахстане и ещё 130 регионах магазина Valve.

«Человек-паук 2» рассказывает историю сразу двух основных персонажей: Питера Паркера и Майлза Моралеса. Вместе они должны защитить Нью-Йорк от надвигающейся опасности в лице Крейвена-охотника и таинственного симбиота Венома.

Оригинальный релиз экшена состоялся 20 октября 2023 года на PlayStation 5. Игра получила высокие оценки: на агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от критиков и 88 баллов от пользователей. За это время продажи супергеройского экшена превысили 11 млн копий.