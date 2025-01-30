Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Человек-паук 2» вышел на ПК

«Человек-паук 2» вышел на ПК
Аудио-версия:
Комментарии

30 января компания Sony состоялся релиз «Человека-паука 2» на ПК. Бывший эксклюзив PlayStation 5 уже доступен в Steam и Epic Games Store с русской озвучкой — в России игра не вышла из-за приостановки продаж игр Sony в стране.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

«Человек-паук 2» вышел на ПК только в тех странах, где можно создать официальный аккаунт PlayStation. Поэтому игра недоступна, например, в Казахстане и ещё 130 регионах магазина Valve.

«Человек-паук 2» рассказывает историю сразу двух основных персонажей: Питера Паркера и Майлза Моралеса. Вместе они должны защитить Нью-Йорк от надвигающейся опасности в лице Крейвена-охотника и таинственного симбиота Венома.

Оригинальный релиз экшена состоялся 20 октября 2023 года на PlayStation 5. Игра получила высокие оценки: на агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от критиков и 88 баллов от пользователей. За это время продажи супергеройского экшена превысили 11 млн копий.

Материалы по теме
Раскрыты системные требования «Человека-паука 2» для ПК
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android