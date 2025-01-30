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Вышел трейлер сериала «Челюскин. Первые» о спасении экипажа ледокола

Вышел трейлер сериала «Челюскин. Первые» о спасении экипажа ледокола
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Wink опубликовал полноценный трейлер сериала «Челюскин. Первые». Шоу расскажет о реальной спасательной операции в отношении экипажа ледокола «Челюскин», оказавшегося в ловушке на дрейфующей льдине.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Главные роли исполнили Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков и другие. Режиссёром выступил Степан Коршунов. Создатели шоу отмечают, что съёмки проекта проходили в экстремальных условиях — при -50°C в Териберке, Архангельской и Мурманской областях.

Премьера состоится уже 20 февраля в стриминговом сервисе Wink. Всего будет шесть эпизодов.

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