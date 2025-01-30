Стартовали мировые продажи видеокарт RTX 5090 и RTX 5080

30 января стартовали мировые продажи новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000. По традиции на запуске доступны флагманы свежей серии чипов: RTX 5090 и RTX 5080.
Абсолютным флагманом в этот раз выступает RTX 5090 — самая мощная видеокарта в мире. В среднем чип мощнее RTX 4090 примерно на 25% без учёта апскейлера DLSS 4 и функции мультигенерации кадров. В России чип пока официально не продаётся, однако на маркетплейсах уже появляются первые предложения по цене от 400 тыс. рублей.
Характеристики GeForce RTX 5090
- CUDA-ядер: 21760
- Объём видеопамяти: 32 ГБ GDDR7 (1792 Гбайт/с)
- Разрядность шины: 512 бит
- Энергопотребление: 575 Вт
- Цена: $ 1999.
Субфлагманом новой линейки выступает RTX 5080. Куда более скромная по характеристикам видеокарта оказалась всего на 14% мощнее RTX 4080. Продажи устройства также скоро начнутся и в России — в сети DNS видеокарту начнут продавать уже 31 января.
Характеристики GeForce RTX 5080
- CUDA-ядер: 10752
- Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR7 (960 Гбайт/с)
- Разрядность шины: 256 бит
- Энергопотребление: 360 Вт
- Цена: $ 999.
До конца февраля NVIDIA также выпустит и другие видеокарты новой линейки — RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Точная дата старта продаж станет известна позже.